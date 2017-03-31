Всередині Бескидського тунелю: журналістам показали, як проходить масштабне будівництво (фоторепортаж)

Фотокореспондент УНІАН побував на будівництві всередині Бескидського тунелю в Карпатах, реконструкція якого має значно покращити транспортні можливості української залізниці.

Зазначимо, Бескидський тунель розташований в українських Карпатах на Бескидському перевалі (Львівська та Закарпатська області). Він належить до 5-го Пан'європейського транспортного коридору (Італія - Словенія - Угорщина - Словаччина - Україна - Росія).

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Очікується, що перший потяг поїде по новому тунелю в другому кварталі 2018 року. Після завершення будівництва пропускна здатність тунелю збільшиться з 47 до 100 пар поїздів на добу, а швидкість проходження виросте з 15-40 до 60-70 км/год. Чинний одноколійний Бескидський тунель побудований в 1886 році і є другим за довжиною залізничним тунелем в Україні.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня "Укрзалізниця" оприлюднила графік реконструкції залізничних колій.