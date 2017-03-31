У Чорнобильській зоні почали підготовку до будівництва залізниці (фото)

Компанія «Укренергомонтаж», що входить до складу української державної будівельної корпорації «Укрбуд», планує закінчити роботи з будівництва ділянки залізниці в Чорнобильській зоні відчуження, якою вивозитимуть відпрацьоване паливо з діючих українських атомних електростанцій, у квітні 2018 року.

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Як повідомила прес-служба корпорації, нова ділянка залізниці буде проходити між існуючою лінією Вільча – Янів та Централізованим сховищем відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), яке зараз будують.

«Повністю закінчити роботи планують у квітні 2018 року, після чого нова гілка зможе використовуватися для доставки у ЦСВЯП відпрацьованого ядерного палива з українських атомних електростанцій», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, фахівці компанії «Укренергомонтаж» вже почали підготовку до будівництва нової залізничної лінії.

«Нами розроблена проектна документація на підготовчий і основний період. Крім того, підготовлено проект геодезичних робіт. Зараз облаштовуємо польове містечко, звідки можна буде курирувати роботи прямо на майданчику. До будівництва самої залізниці ми теж готові приступати, але старт цих робіт залежить від іншого підрядника, який спочатку повинен розчистити ділянку від лісу і викорчувати пні», - цитує прес-служба «Укрбуду» керівника проекту Анатолія Дмитришина.

У прес-службі також зазначили, що для забезпечення повноцінного залізничного сполучення зі сховищем в майбутньому необхідно також реконструювати існуючу лінію Вільча-Янів, яка довгі роки не експлуатується і знаходиться в напівзруйнованому стані.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого компанія «Укрбуд» повідомила, що побудує ділянку залізниці між існуючою лінією Вільча – Янів та Централізованим сховищем відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), яке зараз будують.

«Енергоатом» планує в серпні 2017 року завершити підготовку будівельного майданчика для ЦСВЯП, яке буде побудовано в зоні відчуження і розташується поблизу села Буряківка.

Згідно з інформацією «Енергоатома», через відсутність власного сховища Україна щорічно витрачає 200 млн дол. на оплату послуг російської компанії «Росатом» з вивезення та переробки відпрацьованого палива на території РФ.