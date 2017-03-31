Сьогодні український Ан-132D уперше підкорив небо (фоторепортаж)

Новий український Ан-132D 31 березня вперше піднявся у повітря, це 1-й літак у лінійці "Антонова" без російських комплектуючих.

Особливістю літака є його пристосованість до експлуатації в різних кліматичних умовах, особливо в умовах спекотного клімату, на високогірних і непідготовлених аеродромах. Вантажопідйомність Ан-132D - 9,2 т, довжина - 24,537 м, висота - 8,8 м, розмах крил - 29,2 м.

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Як повідомляв УНІАН, держпідприємство "Антонов", єдиний в Україні виробник авіатехніки, 20 грудня представило перший зразок нового транспортного літака Ан-132.

Презентація літака відбулася за участю президента України Петра Порошенка, а також керівництва держконцерну "Укроборонпром" і підприємства "Антонов", що входить до складу концерну. Також були присутні представники королівства Саудівська Аравія, яке виступило замовником і партнером з реалізації цього літака.