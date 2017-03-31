В Швейцарії лікарні почали використовувати дрони для обміну медичними зразками (відео)

Дві лікарні в швейцарському місті Лугано почали тестування системи обміну лабораторними зразками за допомогою дронів, пише The Verge.

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"Оператором системи виступає компанія Swiss Post. Випробування дронів почалися в середині березня і з тих пір безпілотники здійснили близько 70 тестових польотів між лікарнями, а до 2018 року планується запустити систему на постійній основі: працівники госпіталів будуть завантажувати контейнер зі зразками в безпілотник і запускати його в повітря за допомогою мобільного додатку, а політ за заданим заздалегідь маршрутом буде проходити в автономному режимі. Повноцінне впровадження безпілотників дозволить лікарням відмовитися від транспортування зразків по дорогах, що помітно прискорить процес обміну", - йдеться в повідомленні.

У цьому проекті Swiss Post використовує квадрокоптери, розроблені американською компанією Matternet. Вони здатні доставляти вантаж вагою до двох кілограмів. Дальність польоту безпілотників становить 20 кілометрів, а максимальна швидкість може сягати 36 км/год. На випадок аварії дрони оснащено парашутом.

"Це не перший випадок застосування безпілотників для доставки медичних зразків - у жовтні минулого року в Руанді була запущена система доставки крові для переливання у важкодоступні райони країни. Проте в даному випадку Swiss Post використовує дрони в межах міста, отримавши схвалення Федерального управління цивільної авіації Швейцарії", - зазначає видання.

Як зазначає The Verge, подібне використання дронів є чудовим рішенням, оскільки лабораторні зразки мають невелику вагу, а їх доставка часто має виконуватися в найкоротші терміни - безпілотники, яким не страшні пробки на дорогах, чудово підходять для цієї задачі.