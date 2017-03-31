Авіакомпанія "Дніпроавіа" має намір оскаржити рішення суду про націоналізацію підприємства

Авіакомпанія "Дніпроавіа" вважає рішення суду про націоналізацію компанії незаконним, у зв'язку з чим має намір подати апеляцію на дане рішення.

"Зазначене рішення суду першої інстанції не вступило в законну силу і підлягає апеляційному оскарженню як незаконне і протиправне", - сказано в повідомленні прес-служби авіаперевізника.

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У повідомленні наголошується, що компанія працює в штатному режимі, у відповідності з затвердженим розкладом польотів.

"Відповідально заявляємо, що ми виконуємо, і надалі будемо виконувати свої зобов'язання перед нашими клієнтами за перевезенням пасажирів, вантажу та багажу, а також всі свої зобов'язання з обслуговування повітряних суден, забезпечення авіаційної безпеки, взаємодії з державними і міжнародними організаціями", - підкреслюють в прес-службі.

Також у повідомленні підкреслюється, що є членом Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) "Дніпроавіа" знаходиться під надійним контролем і управлінням керівництва авіакомпанії і забезпечує виконання перевезень та обслуговування парку повітряних суден згідно з вимогами програми аудиту експлуатаційної безпеки авіакомпаній IOSA.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генпрокуратури, 30 березня Господарський суд за участю Дніпропетровської обласної прокуратури постановив повернути 94,5% акцій авіакомпанії "Дніпроавіа" у власність держави.

"Дніпроавіа" - українська авіакомпанія, що базується в Дніпрі. Створена у 1933 році. Обслуговує регулярні внутрішні і міжнародні рейси, а також чартерні рейси. Згідно з даними в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, станом на кінець 2016 року 99,5% акцій "Дніпроавіа" належало українській компанії "Галтера".