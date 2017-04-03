Дорожники відзвітували про кількість засипаних ям

Дорожники в період із 1 січня до 30 березня поточного року ліквідували 875 тис. кв. м ям і вибоїн на понад 8,9 тис. км автомобільних доріг України, що майже в 2,5 раза більше показника за аналогічний період 2016 року.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України».

"З 1 січня до 30 березня 2016 року було ліквідовано понад 373 тис. кв. м ямковості. А цього року, за аналогічний період, відремонтовано в 2,5 раза більше вибоїн на дорогах", - повідомили в прес-службі, уточнивши, що з початку поточного року ями було ліквідовано на 8917 км автомобільних доріг.

Зокрема, лише в період із 23 до 29 березня облавтодори усунули понад 248 тис. кв. м ямковості на 1994 км доріг загального користування.

"Найбільш високі темпи робіт із ліквідації показали дочірні підприємства ДАК «Автомобільні дороги України» у Кіровоградській, Миколаївській, Вінницькій, Запорізькій та Київській областях. Найменші показники виконаних робіт у Чернівецького та Волинського облавтодорів", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначав, що «Укравтодор» планує поточного року ліквідувати ями та вибоїни на 30 тис. км українських автошляхів за передбачені в державному бюджеті кошти на ці цілі.

У планах уряду в 2017 році збільшити фінансування дорожньої інфраструктури в 3 рази порівняно з 2016 роком - до 30 млрд грн.

За даними "Укравтодору", близько 95% автодоріг в Україні потребують ремонту або реконструкції, а щорічна потреба у фінансуванні автодоріг у країні оцінюється щонайменше в 60 млрд грн.

У 2018 році в Україні планується запуск дорожнього фонду, покликаного забезпечити достатнє фінансування дорожньої інфраструктури.