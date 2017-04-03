В Україні зріс продаж нових легкових автомобілів

Продаж нових легкових автомобілів в Україні в березні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зріс на 48% - до 7,278 тис. одиниць, повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

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За підсумками минулого місяця лідером стала французька марка Renault з показником 829 проданих авто. При цьому, продажі Renault щодо березня 2016 року зросли на 62%. Найбільш популярною в лінійці Renault в звітному місяці стала модель Logan, її частка в продажах марки становила 29%.

Другою за популярністю автомобільною маркою в березні на українському ринку була японська Toyota з результатом 790 проданих авто, що на третину більше, ніж у березні минулого року.

На третьому місці Volkswagen з результатом 594 авто, що в 2,1 раза більше, ніж у березні 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року продаж нових легкових автомобілів в Україні в порівнянні з 2015 роком зріс на 41% - до 65,5 тис. одиниць.

На думку експертів, продаж нових легкових автомобілів в 2017 році порівняно з результатом 2016 року зросте на 32-38%.