BMW та Daimler стали найприбутковішими автоконцернами світу

У році, що минув, німецькі автомобільні концерни BMW та Daimler стали найприбутковішими в світі автокомпаніями. Про це свідчать результати дослідження консалтингової компанії Ernst & Young (EY), як повідомляє DW.

Лідерами за кількістю продажів, однак залишаються Toyota та Volkswagen (VW). Останній, попри "дизельний скандал", посів перше місце в світі за обсягами обігу. Однак саме BMW та Daimler здобули пальму першості за обсягами прибутків пропорційно до обігу. VW опинився за цим показником лише на 14-му місці.

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Дивіденди BMW з обігу становили за розрахунку на ввесь концерн 10 відсотків, частка прибутку Daimler - 8,4 відсотка. Daimler випередив свого баварського конкурента за показниками прибутку лише в галузі продажу легкових автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Франції підозрює автобудівну корпорацію Renault у тому, що вона протягом 25 років приховувала справжні результати тестів емісії дизельних та бензинових двигунів.