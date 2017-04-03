В Одесі правоохоронці викрили чотирьох митників у незаконній легалізації іномарок

В Одесі правоохоронці викрили чотирьох митників у незаконній легалізації понад 400 автомобілів, імпортованих в Україну.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ в Одеській області, співробітники СБ України спільно з прокуратурою за сприяння внутрішньої безпеки ДФС і прикордонників викрили працівників Одеської митниці. Зокрема, четверо митників підозрюються в організації схеми незаконної легалізації автомобілів.

«Правоохоронці встановили, що четверо працівників митниці з лютого за попередньою змовою з комерсантами й оцінювачами майна оформляли імпортні машини за ціною, значно меншою від ринкової. За цією схемою з лютого зловмисники ввезли в Україну понад 400 автомобілів», - повідомили в прес-службі.

Зазначається, що від цієї угоди державний бюджет щомісяця втрачав понад 13 млн грн.

За даними прес-служби, під час обшуків, проведених 1 квітня в службових приміщеннях митної служби, офісах комерсантів і експертів, співробітники СБУ вилучили документи, печатки іноземних та українських компаній, електронні носії інформації, що свідчать про здійснення угоди при оформленні іномарок.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.