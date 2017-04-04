"Золоті унітази": Укрзалізниця хоче купити вагонні туалети по мільйону за штуку - ЗМІ

Філія "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Українська залізниця" 30 березня оголосила тендер на закупівлю запасних частин пасажирських вагонів на очікувану суму 269,85 млн гривень.

Читайте також"Кусючі" ковдри та пір'яні подушки відправляємо в історію: Балчун обіцяє замінити спальний інвентар у поїздах

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

Планують замовити 250 комплектів туалетів по 1,08 млн гривень.

Узимку залізниця намагалась придбати вантажні напіввагони за співставною ціною 999 600 гривень.

У доларовому еквіваленті вартість одного туалету становить 40 тисяч доларів.

За таку суму можна купити квартиру в новобудові в Києві, новий двоповерховий котедж на Київщині чи автомобіль Toyota Camry Premium, відзначає видання.

Учасники тендеру повинні запропонувати туалети, які мають "позитивний досвід експлуатації системи не менше 3 років на залізницях України".