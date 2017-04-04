Рішення про підвищення вантажних залізничних тарифів на 25% поки не прийнято – Омелян

Рішення про підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 25% в поточному році, ініційоване державним залізничним холдингом "Укрзалізниця", поки ще не прийнято.

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"Про підвищення тарифів немає жодних розмов взагалі, бо говорити не про що. Немає підстав, обґрунтувань, цифр про те, що це дасть для економіки країни, для бізнесу, який буде ефект від підвищення тарифів і куди підуть гроші", - повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ході інтернет-конференції.

Омелян також підкреслив, що керівництво "Укрзалізниці" не має бачення, в якому напрямку реформувати компанію і досі не представив стратегію розвитку підприємства.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2016 року тарифний комітет Мінінфраструктури погодив запропоноване в проекті фінансового плану "Укрзалізниці" підвищення тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом в 2017 року на 25%. Учасники ринку виступають проти підвищення тарифів і пропонують уряду створити незалежний орган, який займався б політикою тарифоутворення на транспорті.

На початку лютого Державна регуляторна служба відмовилася погоджувати наказ Міністерства інфраструктури про підвищення залізничних тарифів на 25%, називаючи це необґрунтованим рішенням, однак припустилася індексацію тарифів.

Для пошуку компромісу щодо формування ж/д тарифів Державна регуляторна служба ініціювала створення спеціальної робочої групи за участю представників бізнесу.