Омелян вважає необґрунтованою ціну в мільйон гривень за туалет для поїздів УЗ

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вважає необґрунтованою очікувану ціну закупівлі акціонерної держкомпанією "Укрзалізниця" туалетів для пасажирських поїздів, у зв'язку з чим компанії необхідно роз'яснити порядок формування даної ціни.

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"Думаю, що "Укрзалізниця" має пояснити суспільству, на чому формується ця ціна (ціна закупівлі комплектів туалетів – УНІАН), яка собівартість цієї продукції, чому ці лоти сформовані таким чином... У мене є своя думка. В той же час я не хочу, щоб з'явилося чергове звинувачення з боку Кабміну в тому, що я щось пересмикую, нехай "Укрзалізниця" пояснить. Вважаю, що ця ціна є необґрунтованою", - повідомив міністр у ході інтернет-конференції.

Він підкреслив, що в технічній документації оголошеного держкомпанією відповідного тендеру "ховається багато цікавих речей".

Як повідомляв УНІАН, 30 березня філія "Укрзалізниці" "Центр забезпечення виробництва" оголосив через майданчик електронних торгів ProZorro тендер на закупівлю 250 комплектів туалетів для пасажирських вагонів на очікувану суму 269,85 млн грн, аукціон запланований на 9 червня.

Таким чином, філія планує замовити 250 комплектів туалетів за 1,08 млн грн за один комплект, що в доларовому еквіваленті становить 40 тис. дол.

"Укрзалізниця" є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

2015 рік "Укрзалізниця" завершила зі збитками 16 млрд грн, обумовленим переважно курсовими коливаннями гривні щодо основних валют. У 2016 році компанія вийшла на показники прибутковості – чистий прибуток "Укрзалізниці" склав 303 млн грн.