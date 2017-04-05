Депутати спростили автоперевезення зі Швейцарією

Верховна Рада ратифікувала протокол між українським урядом і Швейцарською федеральною радою про спрощення здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів між країнами.

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За ухвалення відповідного закону «Про ратифікацію протоколу між Кабінетом міністрів України та Швейцарською федеральною радою про внесення змін і доповнень до угоди між Кабінетом міністрів України та Швейцарською федеральною радою про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів від 30 жовтня 2000 року та протоколу до Угоди» проголосували 232 народних депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк повідомив, доповідаючи щодо законопроекту №0137, що угода дозволить розвивати співробітництво у сфері міжнародних автомобільних перевезень.

«Після набуття протоколом чинності буде забезпечено надійний міжнародно-правовий механізм для реалізації та активізації процесу двосторонніх міждержавних зв'язків між двома країнами, розвитку співробітництва у сфері міжнародних автомобільних перевезень та налагодження ділових зв'язків», - підкреслив Лавренюк.

Як зазначається в тексті міжнародного договору, який ратифікувала Рада, Україна і Швейцарія спрощують міжнародні автомобільні перевезення і транзит між країнами.

"Перевізники країн мають право тимчасово ввозити порожній або повний автомобіль на територію іншої країни без дозволів із метою перевезення вантажів. Також сторони договору зобов'язуються не встановлювати для транспортних засобів більші обмежувальні умови за розміром і вагою, ніж для транспортних засобів, зареєстрованих у їх країнах", - зазначається в тексті міжнародного договору.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року Міністерство інфраструктури України провело переговори зі Швейцарією про лібералізацію вантажних автоперевезень між країнами і домовилося про підписання відповідної угоди.