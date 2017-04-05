В "Укравтодорі" назвали середню вартість ямкового ремонту

Середня вартість ямкового ремонту в Україні у 2016 році становила 309 грн/кв. м. Про це повідомив голова «Укравтодору» Словамір Новак, передає «Главком».

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За його даними, найбільше грошей на ремонт доріг вдалося отримати від міжнародних фінансових організацій – 361,5 млн грн. Ще 232,8 млн грн дорожники отримали за рахунок кредитних коштів, залучених під гарантії уряду протягом минулих років. Із місцевих бюджетів на ремонт доріг витратили 4,4 млн грн, із загального фонду держбюджету – 23,3 млн грн.

Крім цього, на капремонт доріг загального користування освоєно 1,5 млрд грн, поточний ремонт та утримання доріг – 11,1 млрд грн.

Новак наголосив, що гарантійний строк експлуатації окремих ділянок доріг, де виконано поточний ремонт, становить два-три роки.

Наразі фахівці державного підприємства «Дорцентр» обстежують автодороги, на яких минулого року здійснювалися ремонтно-будівельні роботи.

Як повідомляв УНІАН, дорожники в період із 1 січня до 30 березня поточного року ліквідували 875 тис. кв. м ям і вибоїн на понад 8,9 тис. км автомобільних доріг України, що майже в 2,5 раза більше показника за аналогічний період 2016 року.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначав, що «Укравтодор» планує поточного року ліквідувати ями та вибоїни на 30 тис. км українських автошляхів за передбачені в державному бюджеті кошти на ці цілі.

У планах уряду в 2017 році збільшити фінансування дорожньої інфраструктури в 3 рази порівняно з 2016 роком - до 30 млрд грн.

За даними "Укравтодору", близько 95% автодоріг в Україні потребують ремонту або реконструкції, а щорічна потреба у фінансуванні автодоріг у країні оцінюється щонайменше в 60 млрд грн.

У 2018 році в Україні планується запуск дорожнього фонду, покликаного забезпечити достатнє фінансування дорожньої інфраструктури.