"Укрзалізниця" пояснила закупівлю вагонних туалетів вартістю більше мільйона за штуку

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" захищає законність процедури проведення тендеру із закупівлі 250 комплектів туалетів для пасажирських вагонів на очікувану суму близько 270 млн грн, наголошуючи, що вартість одного комплекту туалетів в 1 млн грн сформована на підставі моніторингу цін виробників та може знизитися під час аукціону.

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«Укрзалізниця не встановлює ціну на вакуумні туалетні комплекси закритого типу - її формують виробники цього обладнання. В оголошенні про проведення відкритих торгів у системі ProZorro очікувана вартість вказана саме на підставі моніторингу цінових пропозицій виробників», - йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

Так, у прес-службі зазначають, що низка виробників пропонує такі ціни на туалетні комплекси закритого типу: «МДС» - 1,07 млн грн з ПДВ, «НВП «Ріст» - 1,21 млн грн з ПДВ, ПЕСА «Бидгощ» - 1,29 млн грн з ПДВ, тоді як аналоги іноземного виробництва коштують у середньому 1,3 млн грн.

У повідомленні наголошується, що аналогічні туалетні комплекси функціонують у літаках, а також встановлюються при виготовленні нових пасажирських вагонів Крюківського вагонобудівного заводу і при виконанні капітально-відновлювального ремонту вагонів в умовах Дніпропетровського і Харківського заводів.

У прес-службі зазначають, що дані туалети більш екологічні і сучасні, ніж звичайні туалети відкритого типу, а термін служби нових туалетів становить понад 20 років.

«Для пасажирів переваги очевидні - санітарні кімнати під час руху поїзда і зупинок працюють постійно, не зачиняються у санітарних зонах. У плацкартних вагонах, якими користується велика кількість людей, «Укрзалізниця» для підвищення сервісу вирішила встановити такі комплекси вперше», - додали в прес-службі.

У повідомленні наголошується, що заміну туалетів на сучасні туалетні системи буде здійснено під час комплексно-відновного ремонту 250 плацкартних вагонів на потужностях українських заводів.

Також у прес-службі зазначили, що у минулому році «Укрзалізниця» неодноразово оголошувала торги на закупівлю таких туалетних комплексів для купейних вагонів, однак торги на їх закупівлю не відбулися саме через відсутність учасників через встановлення компанією занадто низької очікуваної вартості закупівлі на рівні 910 тис. грн з ПДВ.

У прес-службі нагадали, що електронна система закупівель функціонує таким чином, що учасник, ціна пропозиції якого вища за очікувану вартість закупівлі, не має можливості подати заявку на участь у тендері.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня філія "Укрзалізниці" "Центр забезпечення виробництва" оголосив через майданчик електронних торгів ProZorro тендер на закупівлю 250 комплектів туалетів для пасажирських вагонів на очікувану суму 269,85 млн грн, аукціон запланований на 9 червня.

Таким чином, філія планує замовити 250 комплектів туалетів за 1,08 млн грн за один комплект, що в доларовому еквіваленті становить 40 тис. дол.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян назвав необґрунтованою очікувану ціну закупівлі акціонерної держкомпанією "Укрзалізниця" туалетів для пасажирських поїздів, у зв'язку з чим компанії необхідно роз'яснити порядок формування даної ціни.

Екологічно чистий туалетний комплекс закритого типу - складний технічний комплекс, який складається з двох унітазних блоків, електронної панелі управління даним комплексом з сенсорною кнопкою змиву, компресора, ресивера, двох баків з накопичення відходів та інших деталей. Крім того, до комплекту входять підлога і комплект кріплень для підлоги, унітазів і баків.