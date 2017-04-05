"Укрзалізниця" призначила новий потяг зі столиці на Закарпаття
Також відомство збільшило до 15 кількість додаткових поїздів до Великодня.
Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до великодніх свят, крім раніше призначених 14 додаткових потягів призначила ще один поїзд за маршрутом Херсон – Київ.
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У прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що всього на пікові дати з 13 по 18 квітня компанія призначила 15 додаткових поїздів в найбільш популярних напрямках і збільшила періодичність курсування шести графікових поїздів.
Зокрема, додатковий поїзд № 298 Херсон – Київ відправлятиметься з Херсона 13, 17 квітня о 19:57 і прибуватиме до столиці о 08:46. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме 14, 18 квітня о 21:52 і прибуватиме до Херсона о 10:15.
Крім того, «Укрзалізниця» з 3 травня запустить новий поїзд № 213/214 за маршрутом Київ – Солотвино, тим самим встановивши пряме залізничне сполучення між столицею та населеними пунктами східного Закарпаття, якого раніше не було. В цей регіон курсує лише поїзд Львів – Солотвино.
Поїзд відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський по непарних числах о 18:34 і прибуватиме на станцію Солотвино-1 о 13:42. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме по парних числах о 14:55 і прибуватиме до столиці о 10:05.
У повідомленні наголошується, що продаж квитків на ці поїзди відкрито на сайті «Укрзалізниці» booking.uz.gov.ua і в залізничних касах.
Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» призначила до Великодня 14 додаткових потягів з Києва до Харкова, Львова, Ковеля, Дніпра, Івано-Франківська, Рахова, Ужгорода, Чернівців, а також зі Львова і Харкова до Ужгорода, з Дніпра до Івано-Франківська, з Одеси до Харкова, з Жмеринки до Ужгорода, з Миколаєва до Києва.
Крім того, «Укрзалізниця» призначила до травневих свят 6 додаткових поїздів, що зв'язують столицю зі Львовом, Ковелем та Миколаєвом, Харків з Одесою та Ужгородом, а також Дніпро з Івано-Франківськом.