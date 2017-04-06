Прописаний під одного виробника: АМКУ зобов'язав "Укрзалізницю" змінити умови тендеру щодо закупівлі дизельних поїздів

Антимонопольний комітет України (АМКУ) за підсумками розгляду скарги Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ, м. Кременчук, Полтавська обл.) на порушення законодавства зобов'язав акціонерну держкомпанію "Укрзалізниця" змінити умови тендеру на закупівлю шести тривагонних пасажирських дизель-поїздів на загальну суму понад 1 млрд грн.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook державний уповноважений АМКУ Агія Загребельска.

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«За інформацією заявника (КВБЗ – УНІАН), вимоги технічного завдання виписані замовником («Укрзалізницею» – УНІАН) таким чином, що їм відповідає продукція лише одного виробника – «ПЕСА» (Польща). Результат: скаргу задовольнили і зобов'язали замовника внести зміни в технічне завдання», – написала Загребельска.

При цьому вона не уточнила, які саме зміни мають бути внесені в технічне завдання, зазначивши лише, що вони стосуються кількості місць і типу вагонів.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова наглядової ради Крюківського вагонобудівного заводу Володимир Приходько у відкритому листі заявив, що «Укрзалізниця» виписує умови в тендерах на закупівлю вагонів під польських виробників замість українських. Зокрема, у листі наголошувалося, що в тендері на закупівлю 6 тривагонних дизель-поїздів прописані конкретні технічні характеристики рейкових автобусів виробництва польської компанії Pesa, що фактично унеможливлює участь у конкурсі вітчизняного виробника.

У своєму зверненні вагонобудівник відзначав, що в разі перемоги в тендері польського виробника вітчизняні машинобудівники позбудуться великого замовлення, що спричинить скорочення робочих місць більш ніж на 60 вітчизняних підприємствах, залучених по кооперації у виготовлення українського дизель-поїзда.

Пізніше у прес-службі «Укрзалізниці» повідомили з посиланням на підсумки внутрішньої перевірки, що ознак дискримінації учасників тендеру в технічній документації на закупівлю даних поїздів немає.

7 березня «Укрзалізниця» оголосила конкурс на закупівлю 6 тривагонних дизель-поїздів, очікувана вартість закупівлі становить 1,06 млрд грн.

Крім того, в січні «Укрзалізниця» оголосила 8 тендерів на закупівлю 3 тис. вантажних вагонів з постачанням до 30 червня. При цьому вагонобудівники відзначали, що очікувана вартість закупівлі вагонів нижча за собівартість виробництва вагона, у зв'язку з чим вони не зможуть взяти участь у тендерах, якщо не буде проведено коригування бюджету закупівлі вантажних вагонів у бік збільшення. Пізніше всі ці тендери були скасовані самою "Укрзалізницею", оскільки жоден виробник не подав заявку на участь.