Саудівська Аравія хоче побудувати в Україні портовий термінал – Мінінфраструктури

Державна компанія Саудівської Аравії SALIC (Saudi Agricultural & Livestock Investment Company), планує побудувати в Україні портовий термінал, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

При цьому прес-служба не уточнила вартість майбутнього проекту та орієнтовні строки його реалізації.

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Згідно з повідомленням, українська сторона обговорила з Саудівським фондом розвитку і Публічним інвестиційним фондом Королівства Саудівська Аравія питання доступу до дешевих кредитних коштів і портфельні інвестиції.

Крім того, Україна і Саудівська Аравія зацікавлені в активізації співпраці в управлінні портовим господарством, контейнерними терміналами, навчанні та підвищенні кваліфікації моряків.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство аграрної політики і продовольства зазначало, що Україна має намір активізувати економічне співробітництво з Саудівською Аравією в аграрній сфері, сприяти залученню інвестицій з цієї держави у вітчизняні галузі тваринництва і рибальства. Україна також зацікавлена в активізації співпраці з Саудівською Аравією в сферах енергетики, авіаційно-космічної промисловості, торгівлі, освіти, медицини та туризму.