Німеччина має намір виділити 50 мільйонів євро на добудову хвилелому в Одеському порту

Німеччина має намір виділити Україні близько 50 млн євро на добудову хвилелому в одному з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну – Одеському морському торговому порту.

Про це повідомив федеральний міністр транспорту і цифрової інфраструктури Німеччини Александр Добриндт на брифінгу в Києві.

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«Ми вирішили поглибити співпрацю з ряду проектів, один з них - хвилелом в Одеському порту. Зараз йдеться про розробку попередньої експертизи і далі експертизи реалізації цього проекту. Наше міністерство готове фінансувати експертизи. Можемо говорити про кредитування приблизно на 50 млн євро», - сказав він.

Як раніше повідомляли в прес-службі Адміністрації морських портів України, німецький банк KfW висловив можливість надання кредиту для добудови хвилелому на Карантинному молу Одеського морського порту, при цьому чіткі терміни реалізації та завершення проекту будуть відомі після підписання попередньої угоди з KfW.

Очікуваний обсяг капітальних вкладень для завершення будівництва хвилелому і здійснення робіт з поглиблення акваторії порту в районі нового терміналу становить близько 1,2 млрд грн, що еквівалентно 40 млн євро.