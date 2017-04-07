Лоукостер Ryanair запустить рейси зі Львова до Берліна раніше на місяць

Лоукостер Ryanair оголосив, що відкриє маршрут Львів-Берлін з 8 вересня, замість анонсованого раніше старту в жовтні. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Квитки на вересень вже доступні для бронювання на сайті компанії. Ціна квитка – від 27,99 євро в одну сторону.

Читайте такожНайбільший європейський лоукостер Ryanair почав продаж квитків на рейси з Києва та Львова

Крім того, у компанії заявили, що опівночі 11 квітня стартує акція, коли придбати квитки зі Львова до Берліна можна буде за 579 гривень.

Як повідомляв УНІАН, лоукостер Ryanair прийняв рішення про вихід на український ринок. Потім Boeing 737-700 авіакомпанії Ryanair 14 березня здійснив посадку в київському аеропорту Жуляни.

З 30 жовтня 2017 року компанія відкриє 11 рейсів з Києва та Львова. З Києва авіакомпанія запустить рейси в Стокгольм, Манчестер, Лондон і Ейндховен, а зі Львова - в Лондон, Ейндховен, Берлін, Вроцлав, Краків, Будапешт, Меммінген.