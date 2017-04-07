Hyundai та Kia відкличуть близько 1,5 мільйона авто через дефект двигуна

Hyundai Motor Co. і Kia Motors Corp оголосили в п'ятницю, що планують відкликати близько 1,5 мільйона автомобілів у США і Південній Кореї через проблеми з двигунами. Це стане черговим серйозним ударом для компаній, які вже зіткнулися з труднощами через спад продажів на ключових ринках.

Читайте такожToyota відкличе майже 3 мільйони авто через проблеми з подушками безпеки

Відкликання може коштувати кожній із компаній сотні мільйонів доларів і знову піднімає питання забезпечення належної якості у той час, коли Hyundai і Kia доводиться боротися з різким спадом продажів у Китаї і млявим попитом в США і Південній Кореї, пише Рейтер.

Автовиробники збираються відкликати 1,3 мільйона автомобілів для усунення можливого дефекту двигуна, йдеться в спільній заяві двох компаній. План, який ще повинен отримати схвалення американської влади, поширюється на моделі Hyundai Sonata і Santa Fe, також моделі Kia Optima, Sorento та Sportage.

Також планується відкликати 171.348 автомобілів у Південній Кореї через аналогічну несправність, котра може призвести до зупинки двигунів сімейства Theta 2, випущених до серпня 2013 року.

Під відкликання у Південній Кореї потрапили моделі Hyundai Sonata і Grandeur з бензиновими моторами об'ємом 2,0 і 2,4 літра, а також Kia K5, K7 і Sportage, обладнані цими ж моторами, повідомило міністерство транспорту Південної Кореї.

Ця кампанія може негативно позначитися на фінансових результатах автовиробників, оскільки обійдеться кожному з них приблизно в 250 мільярдів вон ($220,19 мільйона), сказав аналітик HI Investment & Securities Ko Тай-бонг.

Компанії відмовилися коментувати вартість відкликання.