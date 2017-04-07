НАБУ подало позов про визнання недійсним договору щодо днопоглиблення в морпортах на 700 мільйонів

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) подало до Господарського суду Києва позов про визнання недійсним договору Адміністрації морських портів України щодо проведення днопоглиблювальних робіт у портах на суму 712 млн грн.

Як повідомили в прес-службі НАБУ, підставою для подачі позовної заяви стало порушення вимог закону України про держзакупівлі та інших норм чинного законодавства.

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«Наразі судом порушено провадження у справі... Розслідування за наведеними фактами детективи НАБУ здійснюють з грудня 2015 року», – наголошується в повідомленні.

Зокрема, слідство встановило, що наприкінці 2015 – на початку 2016 року держпідприємство «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) провело відповідні конкурсні торги щодо закупівлі робіт та послуг, за результатами яких обрало переможця тендеру з порушеннями законодавства, про що свідчить операційний аудит, проведений Державною аудиторською службою.

«Всупереч рекомендаціям державних аудиторів, наданих до моменту укладення договору, посадові особи ДП «АМПУ» все одно підписали договір про закупівлю робіт і послуг з переможцем торгів. У результаті таких дій державі завдано збитків в особливо великих розмірах (попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України)», - наголосили в прес-службі.

У повідомленні наголошується, що прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП), які здійснюють процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, в березні цього року почали розглядати господарську справа про стягнення з АМПУ заборгованості за оспорюваним НАБУ договором про надання послуг.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2016 року Державна фінансова інспекція України в ході ревізії діяльності держпідприємства «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) виявила фінансові порушення на суму близько 613 млн грн і операції, які негативно вплинули на діяльність підприємства, на суму майже 2 млрд грн.

За словами керівництва Держфінінспекції, зокрема, моніторинг за двома проведеним АМПУ процедурами закупівлі на 787 млн грн з послуг технічного обслуговування акваторії і підхідних каналів Бердянського, Маріупольського та інших морських портів України шляхом днопоглиблення очікуваною вартістю 780 млн грн та послуг з ремонту буксира на суму 7,1 млн грн виявив процедурні порушення на суму майже 15 млн грн. На думку Держфінінспекції, це пов'язано з тим, що процедури закупівлі не були скасовані у зв'язку з відхиленням пропозицій учасників конкурсних торгів, які не відповідали вимогам конкурсної документації.