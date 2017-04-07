Мінінфраструктури планує на 15 років обнулити ставку ПДВ на виробництво електромобілів

Міністерство інфраструктури України у рамках реалізації програми зі стимулювання розвитку ринку електричного транспорту в країні має намір на 15 років обнулити ставку податку на додану вартість (ПДВ) на виробництво транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

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Як повідомив УНІАН радник міністра інфраструктури України Олександр Озеран, відповідні зміни містяться у розробленому міністерством законопроекті «Про стимулювання розвитку ринку електричного транспорту в Україні», який планується винести на розгляд Верховної Ради наступного тижня. При цьому міністерство розраховує на його прийняття народними депутатами цього літа.

У документі, зокрема, передбачається звільнити ввезення електромобілів в Україні від сплати ПДВ на 5 років, від сплати реєстраційного збору до Пенсійного фонду при першій реєстрації авто - на цей самий термін, а також від сплати акцизу на імпорт і продаж електромобілів на цей самий період.

«Мінус ПДВ, мінус акциз і Пенсійний фонд, і виходить мінус 21,6% від вартості електромобіля .... Те саме ми плануємо зробити на зарядних станціях на 5 років. Потім, на 10 років ми плануємо зняти імпортний ПДВ, акциз на комплектуючі до електрокарів і зарядних станцій для того, щоб дати сигнал інвесторам заходити на ринок України зі складання електрокарів», - повідомив Озеран.

Він також додав, що потім у планах міністерства на 15 років обнулити ставку ПДВ на виробництво електричного транспорту, зокрема, електромобілів, електробусів, електровантажівок, електромотоциклів.

«Ми плануємо на 15 років ввести нульову ставку ПДВ на виробництво готової продукції, це електрокари, електробуси, електровантажівки, електромотоцикли і електровелосипеди, і ввести нульові ставки на виробництво комплектуючих до зарядних станцій і електрокарів. Логіка така: ми за 5 років розігріваємо ринок, і будуються заводи, ще 5 років окупаються вкладені інвестиції, і ще 5 років відбувається локалізація комплектуючих», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінінфраструктури, станом на 1 січня цього року в Україні було продано 2600 електромобілів, що становить близько 4% усіх продажів авто в країні.

Завдяки реалізації програми зі стимулювання розвитку ринку електричного транспорту в країні, Міністерство інфраструктури розраховує до 2020 року збільшити частку продажів електромобілів на вітчизняному авторинку до 15% з нинішніх 4%.

Одна з найбільших корейських торгових корпорацій Posco Daewoo висловила зацікавленість у створенні в Україні виробництва електромобілів.