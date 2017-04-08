"Укртелеком" припинив надання послуг на окупованому Донбасі
"Послуги телефонного зв’язку та доступу до мережі інтернет не надаються на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей у зв’язку з втратою контролю над телекомунікаційною мережею", - йдеться у повідомленні.
Один із найбільших українських операторів телекомунікацій «Укртелеком» припинив надання послуг телефонного зв’язку та доступу до мережі інтернет на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
«Послуги телефонного зв’язку та доступу до мережі інтернет не надаються на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей у зв’язку з втратою контролю над телекомунікаційною мережею», - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, 1 березня «Укртелеком» заявив, що припиняє обслуговування близько 200 тисяч абонентів на окупованій частині Донецької області у зв'язку з втручанням невстановлених осіб у роботу мережі і захопленням офісу компанії.
«Український оператор втратив технічну можливість централізовано керувати обладнанням на цій території, у зв'язку з чим локальний фрагмент мережі було відключено від загальнонаціональної мережі», - зазначили тоді в компанії.