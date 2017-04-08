"Укртелеком" припинив надання послуг на окупованому Донбасі

Один із найбільших українських операторів телекомунікацій «Укртелеком» припинив надання послуг телефонного зв’язку та доступу до мережі інтернет на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Послуги телефонного зв’язку та доступу до мережі інтернет не надаються на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей у зв’язку з втратою контролю над телекомунікаційною мережею», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожДо "ДНР" через "націоналізацію" приїхали російські куратори - ІС

Як повідомляв УНІАН, 1 березня «Укртелеком» заявив, що припиняє обслуговування близько 200 тисяч абонентів на окупованій частині Донецької області у зв'язку з втручанням невстановлених осіб у роботу мережі і захопленням офісу компанії.

«Український оператор втратив технічну можливість централізовано керувати обладнанням на цій території, у зв'язку з чим локальний фрагмент мережі було відключено від загальнонаціональної мережі», - зазначили тоді в компанії.