Через брак вантажних вагонів бізнес втратив щонайменше $5 мільйонів - Омелян

Введення в березні одним з філій акціонерної держкомпанії "Укрзалізниця" тимчасового обмеження на здійснення вантажних залізничних перевезень через відсутність електровозів завдало шкоди учасникам ринку залізничних перевезень в розмірі не менше 5 мільйонів доларів, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

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"Щодо ситуації в березні цього року, то двічі була оголошена конвенція по Одеській залізниці, тобто вантажоперевезення були припинені через відсутність електровозів. Бізнесу були нанесені збитки мінімум на 5 мільйонів доларів, якщо не більше", - повідомив Омелян в ефірі "Эспрессо.TV".

Він також зазначив, що зростання вантажних залізничних перевезень у січні-лютому поточного року пояснюється лише "невеликою кількістю заявок від вантажовідправників на здійснення перевезень і тим фактом, що зерно 2016 року не було вивезено з елеваторів і перевозилося в січні-лютому".

"У першу чергу, в цьому винне керівництво "Укрзалізниці", яке не організувало виробництво, ремонт, а також не забезпечило належну організацію перевезень", - підкреслив міністр.

Варто відзначити, що вантажоперевізники неодноразово скаржилися на систематичну нестачу вагонів "Укрзалізниці", що може привести до зриву термінів зовнішніх контрактів і ставить під загрозу виконання державних експортних програм в цілому.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян підкреслював, що з приходом Войцеха Балчуна на посаду голови правління "Укрзалізниці" в період з травня 2016 за січень 2017 року шкоди економіці України від незадовільної роботи компанії становив до 50 мільярдів гривень. Так, міністр зазначив провал реформи компанії, зупинку процесу корпоратизації, програш в судах ряду справ, які спричинили списання з рахунків компанії "мільярдних сум", а також втрату частини транзиту і недостатнє виконання програми капітальних інвестицій.

Раніше прес-служба Американської торгової палати оприлюднила результати проведеного опитування про результати роботи "Укрзалізниці" в 2016 році серед своїх понад 600 компаній-членів, більше половини з яких відзначили погіршення ситуації у сфері вантажних залізничних перевезень минулого року і неефективність роботи компанії в боротьбі з корупцією.