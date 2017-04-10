У КМДА прокоментували можливість подорожчання проїзду в метро

Київська міська державна адміністрація (КМДА) поки що не розглядає питання можливого підвищення тарифу на проїзд у столичному метро.

«Поки що таку можливість (підвищення тарифу на проїзд у метро – УНІАН) ми не обговорюємо», – сказав перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс на брифінгу.

Раніше директор комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Брагінський у розмові з УНІАН зазначив, що на сьогодні питання підвищення тарифу на проїзд у метро не розглядається, незважаючи на істотне зростання витрат на організацію перевезень.

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«На сьогодні питання про підвищення тарифу взагалі не розглядається. У нас витрати по електроенергії збільшилися в три рази, і для нас це означає збільшення собівартості проїзду, але питання про підвищення у КМДА не розглядається, а до компетенції метрополітену не входить перегляд тарифів», – сказав Брагінський.

Він відзначив, що на сьогоднішній день собівартість тарифу на проїзд у метро зросла до 5,6 грн, при цьому міська влада самостійно встановлює економічно обгрунтований тариф.

Раніше заступник керівника київського метрополітену Дмитро Пеклун повідомив у інтерв'ю ТСН, що цього року проїзд у столичному метро може подорожчати приблизно на 50% через значне зростання тарифу на електроенергію, який є основною статтею витрат підприємства на виконання перевезень пасажирів.