У Львівському облавтодорі проводять слідчі дії – голова ОДА

16:31, 10 квітня 2017
Транспорт/Звя'зок
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На думку голови Львівської ОДА, усі кошти, які виділяються у області на ремонт доріг, повинні бути використані раціонально.

У Львівські ОДА повідомили про слідчі дії в облавтодорі / Фото УНІАН

У Львівському облавтодорі проводяться слідчі дії.

Про це на брифінгу повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка, передає місцеве видання «Справжня варта».

Він зазначив, що усі кошти, які виділяються у області на ремонт доріг, повинні бути використані раціонально.

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На Львівщині у цьому році планують удвічі збільшити ремонти доріг.

За інформацією видання, Львівська область очікує 935 млн грн «митних платежів».

Як повідомляв УНІАН, 16 березня Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" звільнила директора Львівського облавтодору Андрія Сліпецького за неефективну роботу.

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Теги: #Львівщина#дороги#облавтодор