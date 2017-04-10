У Львівському облавтодорі проводять слідчі дії – голова ОДА

У Львівському облавтодорі проводяться слідчі дії.

Про це на брифінгу повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка, передає місцеве видання «Справжня варта».

Він зазначив, що усі кошти, які виділяються у області на ремонт доріг, повинні бути використані раціонально.

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На Львівщині у цьому році планують удвічі збільшити ремонти доріг.

За інформацією видання, Львівська область очікує 935 млн грн «митних платежів».

Як повідомляв УНІАН, 16 березня Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" звільнила директора Львівського облавтодору Андрія Сліпецького за неефективну роботу.