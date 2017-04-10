"Укрзалізниця" збільшила до 20 кількість додаткових поїздів до Великодня

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до великодніх свят, крім раніше призначених 15 додаткових потягів призначила ще п'ять потягів.

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У прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що загалом на пікові дати з 13 по 18 квітня компанія призначила 20 додаткових поїздів в найпопулярніших напрямках і збільшила періодичність курсування шести графікових поїздів.

Зокрема, компанія призначила поїзд №243/244 за маршрутом Київ – Львів, що відправлятиметься з Києва та Львова 15 та 17 квітня о 07:10 09:42 і прибуватиме на станції призначення у 16:52 і в 19:12 відповідно; поїзд №271/272 Київ – Хмельницький, який відправиться зі столиці 17 квітня в 6:30 і прибуде в Хмельницький о 11:58.

У зазначений період в Україні також курсуватимуть такі додаткові поїзди: №277/278 Київ – Хмельницький, який відправиться в рейс з Києва та Хмельницького 15 квітня о 05:50 та о 13:50 і прибуде на станції призначення 10:58 і у 20:28 відповідно.

Додатковий поїзд № 796/795 Київ - Суми відправиться з Києва та Сум 15, 17, 29 квітня о 05:40 у 11:15 і прибуде на станції призначення 10:30 до 15:58 відповідно.

Крім того, на Великдень "Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" №707/708 Київ – Перемишль, на даному маршруті буде задіяний склад виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem. Зокрема, цей потяг відправлятиметься з Києва 12, 13, 14, 17 і 18 квітня о 12:24 і прибуватиме до Перемишля в 19:03 (за місцевим часом). У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дні в 20:20 (за місцевим часом) і прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 5:23.

У повідомленні наголошується, що продаж квитків на вищезазначені поїзда вже відкрита на сайті "Укрзалізниці" booking.uz.gov.ua і в залізничних касах, крім продажу квитків на швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+", який буде відкрито найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" призначила до Великодня 15 додаткових потягів з Києва до Харкова, Львова, Ковеля, Дніпра, Івано-Франківська, Рахова, Ужгорода, Чернівців, Херсона, а також зі Львова та Харкова до Ужгорода, з Дніпра до Івано-Франківська, з Одеси до Харкова, з Жмеринки до Ужгорода, з Миколаєва до Києва.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила до травневих свят 6 додаткових поїздів, що зв'язують столицю зі Львовом, Ковелем та Миколаєвом, Харків з Одесою і Ужгородом, а також Дніпро з Івано-Франківськом.