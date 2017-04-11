Пошта і зв'язок для українських підприємств подорожчали на 25%

Тарифи на послуги пошти та зв'язку для українських підприємств, установ та організацій у січні-березні 2017 року збільшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року на 24,7%, повідомила Державна служба статистики України.

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За даними відомства, за звітний період найбільше зросли тарифи на поштові послуги для підприємств – на 66,6%.

Тарифи на послуги мобільного зв'язку у першому кварталі збільшилися на 22,2%.

При цьому тарифи на послуги місцевого фіксованого телефонного зв'язку в січні-березні зросли на 15,7%, а на послуги міжнародного телефонного зв'язку – на 7,2%.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року тарифи на послуги міжміського телефонії не змінилися.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, тарифи на послуги пошти та зв'язку для підприємств в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшилися на 7,1%. Зокрема, тарифи на послуги поштового зв'язку збільшилися на 5,9%, на послуги місцевого фіксованого зв'язку – на 6,4%, мобільного зв'язку – на 8,9%, а на послуги міжміського та міжнародного телефонного зв'язку – на 1,1%.