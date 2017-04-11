Прем'єр сказав, коли Кабмін оцінить роботу іноземних менеджерів в держкомпаніях

Кабінет міністрів України дасть оцінку діяльності поляка Войцеха Балчуна на посаді голови правління акціонерної держкомпанії "Укрзалізниця" після проведення аудиту компанії. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час прес-конференції, присвяченій результатам роботи уряду за рік.

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"Ми не маємо оцінювати за 10-бальною шкалою, ми повинні отримати звіт, принаймні, від Балчуна, за роботу "Укрзалізниці" з конкретними цифрами і фактами. Після аудиту самої компанії ми повинні дати оцінку менеджменту компанії", - сказав Гройсман.

Крім того, коментуючи діяльність голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Славоміра Новака, глава уряду зазначив, що Новак очолює держагентство лише кілька місяців і оцінку його роботі доцільно дати після закінчення 12 місяців його перебування на посаді.

"Новак працює 4-5 місяців, поки що складно давати оцінку його роботі, думаю, що він повинен попрацювати як мінімум рік для того, щоб ми могли дати оцінку. Але, хочу сказати, що пріоритет уряду - це модернізація і реконструкція українських доріг, у тому числі розвиток наших транспортних можливостей. Нам дуже багато треба сьогодні працювати для відновлення наших транзитних можливостей по "Укрзалізниці", доріг і портів", - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, з кінця 2016 року міністр інфраструктури Володимир Омелян неодноразово звинувачував Балчуна в непрофесіоналізмі та повільному реформування компанії. Так, він заявив, що з приходом Войцеха Балчуна на посаду голови правління "Укрзалізниці" в період з травня 2016 за січень 2017 року шкоди економіці України від незадовільної роботи компанії становив до 50 мільярдів гривень. В ході засідання Кабінету міністрів 25 січня між Омеляном і прем'єр-міністром Гройсманом відбулася дискусія щодо проблемних питань реформування "Укрзалізниці" та її керівника Балчуна.

Гройсман заявив, що Кабінет міністрів України прийняв рішення про підпорядкування компанії "Укрзалізниця" безпосередньо уряду, що дозволить виключити ситуацію перетворення компанії в заручницю особистих відносин і амбіцій чиновників різних рангів.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

2015 рік "Укрзалізниця" завершила зі збитками 16 мільярдів гривень, обумовленим переважно курсовими коливаннями гривні щодо основних валют. У 2016 році компанія вийшла на показники прибутковості – чистий прибуток "Укрзалізниці" становив 303 мільйони гривень.