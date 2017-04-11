Український літак АН-2-100 встановив світовий рекорд (відео)

11 квітня легкий транспортний літак Ан-2-100 державного підприємства "Антонов" встановив світовий рекорд. Про це повідомили у прес-службі відомства на сторінці у Facebook.

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Він підняв 3 202 кг та злетів на висоту 2 700 метрів. "Є рекорд! 3 тис. 202 кг на висоту 2 тис. 700 м! Ан-2-100", - йдеться у повідомленні.

Ан-2-100 - сучасна модифікація відомого легкого біплана Ан-2.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня новий український Ан-132D вперше піднявся у повітря, це 1-й літак у лінійці "Антонова" без російських комплектуючих.