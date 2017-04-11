З Великобританії до Китаю вирушив перший вантажний поїзд (фото)

Перший вантажний поїзд з Великобританії вирушив 10 квітня до Китаю, розпочавши маршрут відстанню у 12 тисяч кілометрів.

Читайте такожРеалізація "Шовкового шляху" немислима без України - посол КНР

Цей потяг, як сподіваються у Лондоні, може стати першим з багатьох експортних поїздів на Далекий Схід у час, коли Великобританія готується покидати ЄС. Поїзд везе дитячі товари, ліки та спиртне, повідомляє «Радіо Свобода».

Подорож по древньому Шовковому шляху займе три тижні – приблизно половина часу, щоб дістатися до того ж місця морем.

У січні до Великобританії прибув перший товарний поїзд із Китаю, також наповнений товарами роздрібної торгівлі.

Поїзд яскраво-червоного кольору є частиною ініціативи президента Китаю Сі Цзіньпіна під назвою «Один пояс, одна дорога». Лондон є 15-м європейським містом, яке має пряме залізничне сполучення з Китаєм.

Маршрут поїзда із Лондона пролягає через Ла-Манш до Франції, потім – Бельгії, Німеччини, Польщі, Білорусі, Росії, Казахстану, щоб дістатися кінцевого пункту в Китаї.

32 контейнери поїзда знімуть і поставлять в інші вагони на білоруському кордоні, оскільки у країнах колишнього Радянського Союзу колія ширша.