Україна приєднається до розвитку Транскаспійського транспортного коридору

Україна у рамках розвитку свого транзитного потенціалу готова взяти участь у створенні нових транспортних коридорів та приєднатися до вже існуючих маршрутів у Транскаспійському регіоні, утворених, зокрема, в напрямку Південь-Захід із Середньої Азії через Грузію й Азербайджан до Європи.

Читайте такожУгорщина готова надати свій швидкісний поїзд для нового маршруту між Будапештом і Мукачево

Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у ході зустрічі з керівниками залізничних компаній Азербайджану, Грузії, Казахстану і Киргизстану.

Згідно з повідомленням, очільники залізничних компаній Азербайджану, Грузії, Казахстану і Киргизстану запропонували уряду України активно долучитися до розвитку Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту і, можливо, створити спільне підприємство, яке б дозволило реалізувати принцип «єдиного вікна» під час обробки вантажів, що йдуть за цим маршрутом.

Учасники зустрічі наголосили, що це могло б стати значною конкурентною перевагою країн у використанні транзитних можливостей, адже йдеться про товарні потоки «на мільярди доларів».

«Ми вітаємо різні форми взаємодії. І якщо ми зможемо сформувати єдиний транспортний коридор і спільне підприємство - це нормальні підходи. Наше об'єднання дасть хороший результат для наших держав. Вносьте пропозицію», - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, співробітництво у транспортній сфері з країнами-членами ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова) та партнерами України у Середній Азії - це пріоритет, який поділяють як в уряді, так і в урядах країн-партнерів.

«На рівні глав урядів у нас повне розуміння», - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, країни-учасниці ГУАМ на саміті в Києві 27 березня підписали протокол до угоди про вільну торгівлю щодо створення робочого органу координації дій сторін у рамках угоди, а також протокол про визнання окремих видів митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через державний кордон країн ГУАМ.

Раніше Україна і Латвія домовилися про спільний розвиток торгових шляхів Транскаспійським транспортним коридором.

Грузія вважає перспективним створення логістичного транзитного коридору, а також зони вільної торгівлі з Україною.