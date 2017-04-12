Рух потягів біля Баришівки відновлено

Рух потягів біля м. Баришівка у Київській області відновлено.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Південно-західної залізниці.

«Рух потягів вже відновлено. Детальніша інформація буде згодом», - зазначили у відомстві.

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Через блокування залізниці пасажирами у Баришівці рух поїздів було заблоковано на півтори години.

Як повідомляв УНІАН, пасажири у Баришівці заблокували сьогодні вранці залізничні колії, протестуючи таким чином проти скорочення рухомого складу приміських електропоїздів.