Рух потягів біля Баришівки відновлено
09:29, 12 квітня 2017Транспорт/Звя'зок
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Через блокування залізниці пасажирами у Баришівці рух поїздів було заблоковано на півтори години.
Рух потягів вже відновлено / УНІАН
Рух потягів біля м. Баришівка у Київській області відновлено.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Південно-західної залізниці.
«Рух потягів вже відновлено. Детальніша інформація буде згодом», - зазначили у відомстві.
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Через блокування залізниці пасажирами у Баришівці рух поїздів було заблоковано на півтори години.
Як повідомляв УНІАН, пасажири у Баришівці заблокували сьогодні вранці залізничні колії, протестуючи таким чином проти скорочення рухомого складу приміських електропоїздів.
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