Рада ратифікувала угоду з ЄІБ про виділення 200 мільйонів євро на громадський транспорт

Верховна Рада ратифікувала фінансову угоду між Україною і одним з основних кредиторів муніципальних проектів приватного сектору економіки нашої країни - Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) про виділення банком 200 млн євро кредитних коштів, які підуть на оновлення і модернізацію міського пасажирського транспорту в більш ніж десяти містах країни.

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За прийняття відповідного законопроекту №0139 «Про ратифікацію фінансової угоди (проект «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським інвестиційним банком» проголосували 230 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань повідомив, доповідаючи законопроект, що дану угоду було підписано з метою залучення коштів у розмірі 200 млн євро для забезпечення стабільного функціонування і подальшого розвитку міського громадського транспорту в містах України.

За його словами, загальна вартість проекту становить близько 400 млн євро, з них кошти Європейського інвестиційного банку під державні гарантії становлять 200 млн євро, терміном до 22 років з пільговим періодом до 5 років.

Як повідомила під час розгляду даного документа голова парламентського комітету у закордонних справах Ганна Гопко, ратифікація цієї фінансової угоди дасть змогу збільшити обсяги пасажироперевезень міським електричним транспортом на 200 млн пасажирів на рік.

Як зазначається у фінансово-економічному обґрунтуванні до даного проекту, джерелом співфінансування проекту будуть залучені кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та/або кошти місцевих бюджетів.

Фінансування проектів Європейським інвестиційним банком планується здійснити 15 траншами впродовж 5 років, зокрема: у 2017 році – в обсягу 20,4 млн євро, в 2018 - 51 млн євро; в 2019 – 49,6 млн євро; у 2020 - 50 млн євро; в 2021 - 29 млн євро.

Як повідомляв УНІАН, даний законопроект був зареєстрований у Верховній Раді 28 березня цього року.

11 листопада 2016 року Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підписав угоду з Міністерством інфраструктури України про виділення 200 млн євро кредиту, які підуть на оновлення і модернізацію міського пасажирського транспорту в українських містах.

Перший етап реалізації проекту планують реалізувати в Києві, Білій Церкві, Івано-Франківську, Кіровограді, Луцьку, Львові, Одесі, Сумах, Тернополі, Харкові й Чернігові. Повертати кредит планується винятково з кошти місцевих бюджетів.

Довідка УНІАН. Європейський інвестиційний банк створено в 1957 році і на сьогодні його акціонерами є 28 країн - членів ЄС. Головною метою банку є сприяння досягненню цілей Європейського Союзу шляхом довгострокового фінансування надійних інвестиційних проектів. Статутний капітал формується із внесків країн-учасниць.