Гройсман лякає в'язницею відповідальних за "торішній асфальт, який зійшов разом зі снігом"

Відповідальні за неякісне будівництво доріг в Україні за бюджетні гроші мають понести кримінальну відповідальність.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

«Мені сьогодні потрібно зрозуміти, чи правда, і якщо правда, то де торішній асфальт зійшов разом зі снігом. Якщо це так, я хочу жорсткої відповідальності тих, хто це робив. Вони мають нести за це найсуворішу відповідальність, починаючи з того, що зобов'язані відновити все те, що було пошкоджено, ці люди мають понести кримінальну відповідальність», - наголосив він.

За словами Гройсмана, факти неефективного та корупційного використання державних ресурсів мають бути розслідувані.

«Це державні кошти, державні ресурси, і якщо хтось дозволив собі використати їх неефективно, він має понести за це відповідальність», - вважає глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, за словами Гройсмана, Україна в 2017 році збільшить фінансування дорожньої інфраструктури в 3 рази порівняно з 2016 року - до 30 млрд грн.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг у країні оцінюється не менш ніж у 60 млрд грн.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дорожня галузь України у 2016 році була профінансована на 10 млрд грн із заявлених урядом близько 20 млрд грн.