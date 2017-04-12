НАБУ направило до суду справу про розкрадання 82 мільйонів нацпроекту "Повітряний експрес"

Детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розкрадання майже 82 млн грн державного підприємства «Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону».

Читайте такожНАБУ подало позов про визнання недійсним договору щодо днопоглиблення в морпортах на 700 мільйонів

Як повідомили УНІАН у прес-службі НАБУ, обвинувальний акт 10 квітня направлено до Києво-Святошинського районного суду Київської області.

За даними слідства, колишній виконувач обов’язків директора держпідприємства за попередньою змовою з приватною особою, використовуючи понад 20 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, під виглядом укладення та виконання господарсько-правових договорів здійснили розкрадання коштів ДП «Повітряний експрес», які призначалися для будівництва залізничного пасажирського сполучення м. Київ – Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Як нагадали в НАБУ, у вересні 2016 року приватну особу (яка забезпечила створення підприємств з ознаками фіктивності, укладення фіктивних господарсько-правових договорів та подальше зняття готівкових коштів) було затримано та взято під варту за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

Іншого підозрюваного – колишнього в.о. директора ДП «Повітряний експрес» - оголошено у міжнародний розшук. Стосовно нього рішенням Солом’янського районного суду Києва у березні 2017 року застосовано процедуру так званого «заочного засудження» (глава 24-1 Кримінального процесуального кодексу України).

Підслідність у даному кримінальному провадженні за Національним бюро було визначено у квітні 2016 року.

«У разі визнання винуватості обвинувачених у суді їм загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 12 років», - підкреслюється в повідомленні.