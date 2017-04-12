"Укравтодор" готує список компаній, неякісно роблять дороги

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") планує створити чорний список підрядників, які неякісно роблять дороги і не усувають дефекти при виконанні робіт на дорогах. Про це заявив виконуючий обов'язки голови "Укравтодору" Славомір Новак на засіданні уряду в середу.

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"Ми плануємо створити чорний список тих підрядників, які не усувають дефекти. Я розумію, що іноді можуть з'явитися дефекти, і це нормально. Однак їх усунення - завдання підрядника в обов'язковому порядку", - наголосив Новак.

Присутній на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив необхідність створити перелік компаній, які неякісно роблять дороги.

"Якщо ми будемо бачити халтуру при виконанні робіт на дорогах, то ми не будемо це терпіти. Халтурників ми будемо робити найпопулярнішими. Давайте перелік компаній, хто робить неякісно дороги, і про них буде знати вся країна", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, за словами Гройсмана, Україна в 2017 році збільшить фінансування дорожньої інфраструктури в 3 рази порівняно з 2016 роком - до 30 мільярдів гривень.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється щонайменше у 60 мільярдів гривень.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дорожня галузь України у 2016 році була профінансована на 10 мільярдів гривень із заявлених урядом близько 20 мільярдів гривень.