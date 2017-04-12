"Укрпошта" провела ребрендинг: змінила логотип і слоган (фото)

Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» провела ребрендинг - оновила логотип та слогани компанії.

Читайте також"Укрпошта" планує привести до України Amazon

Як повідомляє кореспондент УНІАН, оновлений бренд «Укрпошти» представив генеральний директор підприємства Ігор Смілянський на презентації в Києві.

Як розповів Смілянський, новий логотип повинен відображати позитивні зміни в компанії.

"Ці дев'ять місяців ми працювали над змістом. Щоб посилки почали доходити швидше або взагалі почали ходити. Сьогодні ми починаємо міняти не тільки зміст, але й форму... Слоган - "Головна пошта країни!" та "Здатні дивувати!". Ми даємо собі рік на те, щоб вас дивувати. Потім, я сподіваюся, що це стане нормою", - додав топ-менеджер.

Смілянський додав, що цього року підприємство планує відкрити 10 експериментальних відділень у новому стилі, проте не уточнив, в яких саме містах це станеться.

За його словами, ребрендинг «Укрпошти» дозволить компанії стати популярнішою серед категорії населення від 25 до 35 років.

Розробником нового бренду стала компанія Saatchi&Saatchi зі штаб-квартирою в Нью-Йорку.

Відповідаючи на запитання журналістів про вартість розробки нового бренду, Смілянський повідомив, що компанія Saatchi & Saatchi зробила це безкоштовно «на соціальних підставах».

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» завершило процес реорганізації та перетворилася в акціонерне товариство за зразком таких європейських поштових компаній, як Deutsche Post, Austria Post або PostNL.

«Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через понад 11 тис. відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тис. співробітників.

«Укрпошта» щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 млн поштових відправлень, 16 млн посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 млн переказів, а також доставляє понад 83 млн пенсій.