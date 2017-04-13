Голову Запорізького облавтодору звільнено через неякісний ремонт дороги

Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" звільнила директора Запорізького облавтодору за проведення неякісного ремонту доріг в області та неефективну управлінську роботу.

Як повідомили в прес-службі Автодоріг України", відповідне рішення ухвалив глава держкомпанії Артем Гриненко 12 квітня в ході інспекції доріг у Запорізькій області.

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За інформацією прес-служби, під час огляду доріг Гриненко побачив руйнування дорожнього покриття, зокрема, зроблені в поточному році латки на ямах раскрошились, що є явною ознакою порушення технології виконання ямкового ремонту. Крім того, кількість бітуму і розмір щебеню не відповідають державним будівельним нормам, а також викликає сумніви якість матеріалів.

"У мене закрадаються сумніви щодо якості матеріалів, використовуваних облавтодорами при ремонті доріг. Чи використовують вони достатню кількість бітуму в асфальтобетоні або додають вдвічі менше найдорожчого матеріалу, ніж того вимагають технології? Темпи ремонту для нас дуже важливі, однак якість перш за все. Халтури наші дороги вже не витримають", – цитує Гриненко прес-служба.

За підсумками інспекції керівник держкомпанії взяв шматок асфальтобетону для проведення лабораторного аналізу.

Крім того, за словами Гриненко, в Запорізькому облавтодорі накопичилася заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам в розмірі близько 7 мільйонів гривень.

"Запорізький облавтодор – рекордсмен по заборгованості по зарплаті дорожникам. З початку 2017 року її ще не виплачували. Зараз загальна сума непогашених виплат становить близько 7 мільйонів гривень. Я вважаю, що це неприпустимо. У нас і так велика нестача кваліфікованих кадрів через низьку зарплату, і якщо її не виплачувати, то скоро у нас взагалі не буде кому працювати на дорогах", – сказав Гриненко.

Також повідомляється, що за підсумками 2016 року Запорізький облавтодор отримав чистий збиток у розмірі понад 10 мільйонів гривень і до кінця минулого року накопичив податкових боргів на суму майже 26 мільйонів гривень.

"Так не може бути, що при збільшенні обсягів робіт в 2016 році майже на 40% прибутковість зменшилася на 30%. Кожен з нас розуміє, що чим більше ти працюєш, тим більше заробляєш, а отут всі навпаки", – додав керівник "Автодоріг України".

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") звільнило директора Полтавського облавтодору Дмитра Осовского за проведення неякісного та несвоєчасного ремонту доріг в області.

Крім того, за порушення технологій ремонту протягом березня догани отримали керівники Харківського та Закарпатського облавтодорів, а на початку квітня за невиконання доручень держкомпанії "Автодороги України" отримали догани 4 керівника облавтодорів в Сумській, Закарпатській, Тернопільській і Черкаській областях.