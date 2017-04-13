Голову Запорізького облавтодору звільнено через неякісний ремонт дороги

11:12, 13 квітня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Зроблені в поточному році латки на ямах розкришилися, кількість бітуму та розмір щебеню не відповідають будівельним нормам.

Фото УНІАН

Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" звільнила директора Запорізького облавтодору за проведення неякісного ремонту доріг в області та неефективну управлінську роботу.

Як повідомили в прес-службі Автодоріг України", відповідне рішення ухвалив глава держкомпанії Артем Гриненко 12 квітня в ході інспекції доріг у Запорізькій області.

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За інформацією прес-служби, під час огляду доріг Гриненко побачив руйнування дорожнього покриття, зокрема, зроблені в поточному році латки на ямах раскрошились, що є явною ознакою порушення технології виконання ямкового ремонту. Крім того, кількість бітуму і розмір щебеню не відповідають державним будівельним нормам, а також викликає сумніви якість матеріалів.

"У мене закрадаються сумніви щодо якості матеріалів, використовуваних облавтодорами при ремонті доріг. Чи використовують вони достатню кількість бітуму в асфальтобетоні або додають вдвічі менше найдорожчого матеріалу, ніж того вимагають технології? Темпи ремонту для нас дуже важливі, однак якість перш за все. Халтури наші дороги вже не витримають", – цитує Гриненко прес-служба.

За підсумками інспекції керівник держкомпанії взяв шматок асфальтобетону для проведення лабораторного аналізу.

Крім того, за словами Гриненко, в Запорізькому облавтодорі накопичилася заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам в розмірі близько 7 мільйонів гривень.

"Запорізький облавтодор – рекордсмен по заборгованості по зарплаті дорожникам. З початку 2017 року її ще не виплачували. Зараз загальна сума непогашених виплат становить близько 7 мільйонів гривень. Я вважаю, що це неприпустимо. У нас і так велика нестача кваліфікованих кадрів через низьку зарплату, і якщо її не виплачувати, то скоро у нас взагалі не буде кому працювати на дорогах", – сказав Гриненко.

Також повідомляється, що за підсумками 2016 року Запорізький облавтодор отримав чистий збиток у розмірі понад 10 мільйонів гривень і до кінця минулого року накопичив податкових боргів на суму майже 26 мільйонів гривень.

"Так не може бути, що при збільшенні обсягів робіт в 2016 році майже на 40% прибутковість зменшилася на 30%. Кожен з нас розуміє, що чим більше ти працюєш, тим більше заробляєш, а отут всі навпаки", – додав керівник "Автодоріг України".

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") звільнило директора Полтавського облавтодору Дмитра Осовского за проведення неякісного та несвоєчасного ремонту доріг в області.

Крім того, за порушення технологій ремонту протягом березня догани отримали керівники Харківського та Закарпатського облавтодорів, а на початку квітня за невиконання доручень держкомпанії "Автодороги України" отримали догани 4 керівника облавтодорів в Сумській, Закарпатській, Тернопільській і Черкаській областях.

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Теги: #дороги#ремонт доріг