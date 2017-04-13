"Укрзалізниця" збільшила кількість додаткових поїздів до Великодня
Крім того, УЗ збільшила періодичність курсування шести графікових поїздів.
Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до великодніх свят, крім раніше призначених 20 додаткових потягів призначила ще 4 поїзди.
У прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що всього на пікові дати з 13 по 18 квітня компанія призначила 24 додаткових поїзди в популярних напрямках і збільшила періодичність курсування шести графікових поїздів.
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Зокрема, компанія призначила наступні поїзди: №282 Запоріжжя - Київ, який відправлятиметься із Запоріжжя 13 і 17 квітня, а з столиці 14 квітня; №176/175 Київ - Кривий Ріг, відправлення зі столиці 17 квітня; №228 Одеса - Львів, що відправлятиметься з Одеси 13, 14, 16 квітня, з Львова 14, 15, 17 квітня; №251/252 Дніпро - Одеса, який відправлятиметься з Дніпра 14, 16 квітня, з Одеси 15, 17 квітня.
У повідомленні наголошується, що продаж квитків на вищезазначені поїзда вже відкрита на сайті "Укрзалізниці" booking.uz.gov.ua і в залізничних касах.
Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" призначила до Великодня 20 додаткових потягів з Києва в Харків, Львів, Ковель, Дніпро, Івано-Франківськ, Рахів, Ужгород, Чернівці, Херсон, Хмельницький, Суми, Перемишль (Польща), а також зі Львова та Харкова до Ужгорода, з Дніпра в Івано-Франківськ, з Одеси до Харкова, з Жмеринки в Ужгород, з Миколаєва в Київ.
Крім того, "Укрзалізниця" призначила до травневих свят 14 додаткових поїздів, що зв'язують столицю зі Львовом, Ковелем, Миколаєві, Солотвино, Хмельницьким, Дніпром, Сумами, Харків з Одесою і Ужгородом, Дніпро з Івано-Франківськом, а також Львів з Ужгородом та Одесою.