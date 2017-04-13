"Укрзалізниця" збільшила кількість додаткових поїздів до Великодня

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до великодніх свят, крім раніше призначених 20 додаткових потягів призначила ще 4 поїзди.

У прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що всього на пікові дати з 13 по 18 квітня компанія призначила 24 додаткових поїзди в популярних напрямках і збільшила періодичність курсування шести графікових поїздів.

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Зокрема, компанія призначила наступні поїзди: №282 Запоріжжя - Київ, який відправлятиметься із Запоріжжя 13 і 17 квітня, а з столиці 14 квітня; №176/175 Київ - Кривий Ріг, відправлення зі столиці 17 квітня; №228 Одеса - Львів, що відправлятиметься з Одеси 13, 14, 16 квітня, з Львова 14, 15, 17 квітня; №251/252 Дніпро - Одеса, який відправлятиметься з Дніпра 14, 16 квітня, з Одеси 15, 17 квітня.

У повідомленні наголошується, що продаж квитків на вищезазначені поїзда вже відкрита на сайті "Укрзалізниці" booking.uz.gov.ua і в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" призначила до Великодня 20 додаткових потягів з Києва в Харків, Львів, Ковель, Дніпро, Івано-Франківськ, Рахів, Ужгород, Чернівці, Херсон, Хмельницький, Суми, Перемишль (Польща), а також зі Львова та Харкова до Ужгорода, з Дніпра в Івано-Франківськ, з Одеси до Харкова, з Жмеринки в Ужгород, з Миколаєва в Київ.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила до травневих свят 14 додаткових поїздів, що зв'язують столицю зі Львовом, Ковелем, Миколаєві, Солотвино, Хмельницьким, Дніпром, Сумами, Харків з Одесою і Ужгородом, Дніпро з Івано-Франківськом, а також Львів з Ужгородом та Одесою.