На ремонт доріг направлять ще 3 мільярди надпланових доходів митниць – Гройсман

Уряд в квітні спрямує на ремонт доріг додатково 3 мільярди гривень від перевиконання планів на митницях. Згідно з повідомленням прес-секретаря прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана Дмитра Столярчука в Twitter, про це голова уряду заявив в ході робочої поїздки в Кіровоградську область.

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"У квітні на дорожні роботи додатково направляємо більше 3 мільярдів гривень від перевиконання платежів по митниці", - цитуються в повідомленні слова прем'єра.

При цьому, сам Гройсман на своїй сторінці в Twitter закликав чиновників на місцях організувати контроль якості ремонту доріг.

"Колеги на місцях, організуйте контроль якості робіт. Керівник "Укравтодору" просто зараз займається зміною системи контролю", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, українські митниці-учасники експерименту щодо розподілу понадпланових доходів в 2016 році направили на будівництво доріг в своїх областях 2,2 мільярда гривень.

Розпочатий у вересні 2015 року експеримент, що передбачає спрямування надпланових доходів митниць на ремонт і будівництво автомобільних доріг в областях України, був продовжений на 2017 рік.