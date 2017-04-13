Лоукостер Ryanair почне рейси зі Львова та Києва в Лондон у вересні

Найбільша європейська лоукост-авіакомпанія Ryanair почне польоти зі Львова та Києва до Лондона у вересні 2017 року, а не з 30 жовтня, як планувала раніше, через високий попит з боку українців, повідомила прес-служба Ryanair.

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"Ryanair здійснюватиме польоти з аеропортів Києва та Львова в аеропорт Лондона (Станстед) (5 і 2 рейси на тиждень відповідно) у рамках розширеного розкладу рейсів з України на період зимового сезону 2017", - йдеться в повідомленні.

За словами глави прес-служби Ryanair Робіна Кейлі, до 17 квітня, квитки будуть продаватися за акційною ціною.

"З нагоди свята запускаємо продаж квитків на київському та львівському напрямках за ціною всього від 24,99 євро за переліт в вересні і жовтні, які доступні для бронювання до опівночі понеділка (17 квітня)", - цитує прес-служба Кейлі.

Як повідомляв УНІАН, у березні найбільший лоукостер Європи авіакомпанія Ryanair оголосив, що з 30 жовтня 2017 року відкриє 11 рейсів з Києва та Львова.

З Києва авіакомпанія запустить рейси в Стокгольм, Манчестер, Лондон і Ейндховен, а зі Львова - в Лондон, Ейндховен, Берлін, Вроцлав, Краків, Будапешт, Меммінген.

Зі Львова до Ейндховена, Лондона, Берліна, Будапешта та Меммінгена здійснюватимуться 2 рази на тиждень, до Краківа і Вроцлава - 3 рази на тиждень.