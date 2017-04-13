Wizz Air почала літати за маршрутом Львів-Вроцлав

Угорська авіакомпанія Wizz Air, найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, розпочала виконувати свої рейси за новим маршрутом Львів-Вроцлав (Польща) з міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данили Галицького.

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Відповідно до прес-релізу авіакомпанії, цей новий рейс виконуватиметься відсьогодні з частотою двічі на тиждень - по вівторках і суботах.

В авіакомпанії уточнили, що квитки можна придбати на сайті компанії за ціною від 409 грн.

У прес-службі нагадали, що разом з новим рейсом зі Львова до Вроцлава Wizz Air пропонує з аеропортів України 21 маршрут до восьми країн.

За словами менеджера з комунікацій Wizz Air Сорін Ратц, аеропорт у Львові став другим для авіаперевізника.

«З початком виконання рейсів з другого для WIZZ українського аеропорту у Львові ми сьогодні відзначаємо знакову подію в Україні. Рейс, який ми запустили зі Львова до Вроцлава, а також майбутнє відкриття маршруту до Берліну ще раз підкреслюють нашу готовність пропонувати нові можливості для подорожей і сприяти розвитку бізнес- і туристичних зв'язків між Україною та країнами Європи», - цитує прес-служба Ратц.

Як повідомляв УНІАН, раніше авіакомпанія Wizz Air повідомила про запуск з листопада двох нових рейсів з Києва - до Ганновера (Німеччина) і Вроцлава (Польща).

Також, угорська авіакомпанія Wizz Air анонсувала, що з 18 червня поточного року розпочне виконувати польоти зі Львова до столиці Німеччини, Берліна, а з 25-26 серпня - запустить три нові рейси з Києва до польських міст Познань і Люблін, а також Франкфурт-Хан у Німеччині.

Довідка УНІАН. Лоукост-авіакомпанія Wizz Air експлуатує 55 літаків Airbus A320, які здійснюють пасажирські авіаперевезення з 21 бази за більш ніж 380 маршрутами і 110 напрямками у 37 країнах.

«Візз Ейр Україна» - перша бюджетна авіакомпанія, ліцензована Державною авіаційною службою України.