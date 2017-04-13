Georgian Airways через чотири роки відновила польоти з Тбілісі до Києва

Грузинська авіакомпанія Georgian Airways (Air Zena) почала виконувати польоти за маршрутом Тбілісі-Київ до/з міжнародного аеропорту "Бориспіль", після того як у 2013 році припинила авіасполучення з Києвом.

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Про це повідомили в прес-службі аеропорту.

«До України з Тбілісі сьогодні прибув 61 пасажир, а вже через годину, о 12:50 у зворотному напрямку вилетіло 43 людини. З 13 по 20 квітня грузинські авіалінії будуть здійснювати щоденне авіасполучення Києва з Тбілісі саме за таким графіком. А ось з 21 квітня по 28 жовтня час прильоту і вильоту щоденних рейсів зміниться - 16:20 17:20 відповідно», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія Georgian Airways була створена у вересні 1993 року під назвою «Airzena». У 2004 році авіакомпанія була перейменована в «Georgian Airways».

Флот авіакомпанії складається з середньомагістральних літаків Boeing 737 і Bombardier CRJ. Авіакомпанія, що базується в Тбіліському міжнародному аеропорту.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований у 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси