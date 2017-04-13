Крюківський завод виграв тендер на постачання "Укрзалізниці" 38 купейних вагонів

Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ, м. Кременчук, Полтавська обл.) виграв тендер на постачання акціонерній держкомпанії «Укрзалізниця» 38 пасажирських купейних вагонів за 875,3 млн. грн з урахуванням ПДВ.

Читайте також"Укрзалізниця" хоче купити 4 швидкісних поїзди та запустити нові маршрути

Відповідно до оголошення в системі електронних державних закупівель Prozorro, 24 лютого «Укрзалізниця» оголосила даний тендер, кінцевим терміном подання конкурсних пропозицій було 3 квітня, а сам аукціон відбувся 13 квітня з очікуваною вартістю закупівлі 875,52 млн грн з ПДВ.

Згідно з оголошенням, 100% критерієм відбору переможця була ціна, у зв'язку з чим Крюківський вагонобудівний завод здобув перемогу у даному тендері, оскільки запропонував найнижчу ціну на виготовлення купейних вагонів - 875,28 млн грн з ПДВ, тоді як інший учасник - Харківський вагонобудівний завод запропонував виготовити вагони за 875,52 млн грн з ПДВ.

«Таким чином, вартість вагона становить понад 19,19 млн грн без ПДВ (за планової вартості 19,2 млн грн без ПДВ).

Згідно з умовами тендеру, вагони мають бути поставлені до кінця 2017 року.

Читайте також"Укрзалізниця" пояснила закупівлю вагонних туалетів вартістю більше мільйона за штуку

«Ми оголосили про масштабне оновлення рухомого складу, готові вкладати кошти, і сподіваємося, що виробник виконає свої зобов'язання якісно і в термін. Пасажири очікують нових вагонів», - цитує прес-служба «Укрзалізниці» голову правління компанії Войцеха Балчуна.

У прес-службі з посиланням на Балчуна також повідомили, що зараз «Укрзалізниця» продовжує процедури закупівель майже 412 тис. комплектів постільної білизни для пасажирських поїздів, а найближчим часом планує оголосити тендер на придбання подушок, матраців, ковдр із сучасних антиалергенних матеріалів за новим стандартам якості.

У прес-службі нагадали, що в цілому компанія планує цього року придбати 50 пасажирських вагонів (43 купейних і 7 вагонів-трансформерів), з них вже закуплено 12 вагонів (7 трансформерів і 5 купейних).

Крім того, в 2017 році «Укрзалізниця» планує капітально відремонтувати понад 150 пасажирських вагонів.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Антимонопольний комітет України за результатами розгляду скарги Крюківського вагонобудівного заводу на порушення законодавства зобов'язав акціонерну держкомпанію "Укрзалізниця" змінити умови тендеру на закупівлю шести тривагонних пасажирських дизель-поїздів на загальну суму понад 1 млрд грн. На думку керівництва заводу, «Укрзалізниця» виписала умови в тендері на закупівлю вагонів під польських виробників, зокрема, компанію Pesa, що фактично робить неможливим участь у конкурсі вітчизняного виробника.

Довідка УНІАН. Крюківський вагонобудівний завод " випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу.

Крюківський вагонобудівний завод є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів – пасажирських і вантажних.

За підсумками 2016 року Крюківський вагонобудівний завод скоротив чистий збиток в порівнянні з 2015 роком у 3,7 раза – до 112,85 млн грн.