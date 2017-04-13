Луценко повідомив про арешт акцій "Укртелекому"

Печерський суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України про накладення арешту на акції телекомунікаційної компанії «Укртелеком» та оператора мобільного зв'язку «Трімоб».

Про цена своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

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«Управлінням ГПУ з протидії ОЗУ ведеться провадження про незаконне виділення за вказівкою Януковича 220 млн грн з державного бюджету України та приватизації 93% акцій Укртелекома за заниженою на 1,6 млрд грн ціною. Сьогодні Печерський суд з метою забезпечення державних інтересів та відшкодування збитків задовольнив клопотання ГПУ про накладення арешту на акції Укртелекому та Трімобу», - повідомив Луценко.

*** Компанія «Укртелеком» заснувала підприємство «Трімоб» для надання послуг мобільного зв`язку у вересні 2011 року.