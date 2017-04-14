Гройсман обіцяє покарати "негідників", які неякісно ремонтують дороги

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв притягнути до відповідальності всіх недобросовісних підрядників, які виконують неякісний ремонт українських доріг і порушують технологію його проведення.

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"Ми покараємо негідників, які порушили технологічний процес, більш того, ми змусимо їх виправити всі недоліки і звичайно внесемо їх в чорний список", - повідомив Гройсман в ході години запитань до уряду у Верховній Раді.

За словами Гройсмана, факти неефективного та корупційного використання бюджетних коштів на ремонт доріг передаються в правоохоронні органи для проведення подальшого розслідування.

"Ми здійснюємо інспекції (для перевірки якості виконаних ремонтних робіт на дорогах – УНІАН) по всій країні, впровадили нову систему моніторингу для того, щоб визначитися, як і де були порушені технологічні норми, далі вже приймаються кадрові рішення, а матеріали направляються в правоохоронні органи", - підкреслив Гройсман.

Голова уряду зазначив, що 95% українських доріг зруйновані і потребують проведення реконструкції або капітального ремонту.

Як повідомляв УНІАН, раніше керівництво Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") зобов'язало підрядників до кінця травня цього року усунути всі дефекти на дорогах країни, виявлені в ході перевірки технічного стану поточного середнього ремонту, виконаного ними в 2016 році.

За словами Гройсмана, Україна в 2017 році збільшить фінансування дорожньої інфраструктури в 3 рази порівняно з 2016 роком - до 30 мільярдів гривень.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дорожня галузь України у 2016 році була профінансована на 10 мільярдів гривень із заявлених урядом близько 20 мільярдів гривень.