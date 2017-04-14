У Ахметова прокоментували арешт акцій компаній "Укртелеком" і "Трімоб"

Група компаній українського бізнесмена Ріната Ахметова «Сістем Кепітал Менеджмент» (СКМ), якій належить контрольний пакет акцій оператора «Укртелеком» і його дочірньої компанії «ТриМоб», має намір захищати своє право власності на акції та корпоративні права цих компаній в судовому порядку.

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Про це заявила прес-служба СКМ у відповідь на постанову Печерського суду Києва про накладення арешту на акції операторів «Укртелеком» і «ТриМоб».

«Наскільки ми розуміємо з публічних заяв Генеральної прокуратури, розслідування спрямовані саме на перевірку законності і встановлення всіх обставин приватизації «Укртелекому» власниками «Укртелекому» і їх кінцевими бенефіціарами. Разом з тим, група СКМ, безумовно, захищатиме своє право власності на акції та корпоративні права «Укртелекому» і «ТриМоб», зокрема й у судовому порядку», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, група СКМ ще не отримала офіційних судових документів щодо арешту акцій і корпоративних прав своїх компаній.

Згідно з повідомленням, холдинг зацікавлений в об'єктивному і незалежному розслідуванні всіх обставин приватизації «Укртелекому». При цьому прес-служба наголосила, що СКМ не брав участі в приватизації національного оператора в 2011 році, а придбав даний актив у його попередніх власників у 2013 році.

У компанії повідомили, що оператори «Укртелеком» і «ТриМоб» продовжують працювати у звичайному режимі, надаючи послуги клієнтам і партнерам у повному обсягу.

Як повідомляв УНІАН, напередодні ввечері генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Печерський суд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури про накладення арешту на акції компаній «Укртелеком» і «ТриМоб». За його словами, наразі Генпрокуратура проводить розслідування щодо незаконного виділення за вказівкою колишнього президента Віктора Януковича 220 млн грн з державного бюджету та приватизації 93% акцій «Укртелекому» за заниженою на 1,6 млрд грн ціною.

У 2011 році оператора «Укртелеком» викупила компанія ESU, заплативши 10,57 млрд грн за 92,79% акцій. У 2013 році холдинг українського бізнесмена Ріната Ахметова «Сістем Кепітал Менеджмент» завершила угоду з придбання 100% акцій компанії UA Тelecominvest Limited, якій належить 100% ESU.

У 2015 році комісія Верховної Ради з приватизації доручила голові Фонду держмайна Ігорю Білоусу провести службове розслідування щодо дотримання вимог чинного законодавства посадовими особами ФДМУ під час приватизації «Укртелекому».

На початку грудня 2016 року ФДМУ відмовив компанії ESU в погодженні угоди з продажу контрольного пакета акцій компанії «ТриМоб», що належить їй, через ризики невиконання зобов'язань з приватизаційного контракту.