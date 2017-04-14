В "Укрзалізниці" ситуація з локомотивами гірша, ніж з вагонами - експерти

"Укрзалізниця" не зробила висновків з торішнього транспортного колапсу і не готова забезпечити вантажовідправників належним обсягом рухомого складу. Про це заявив президент Української зернової асоціації (УЗА), директор компанії New World Grain Україна (Soufflet Group) Микола Горбачьов. За його словами, близько 30 поїздів сьогодні заблоковані на Одеській дорозі, де не вистачає локомотивів, щоб вивезти їх під завантаження.

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Вирішити проблему залізничне відомство може, якщо зосередить свої ресурси на закупівлі локомотивів і створить умови для придбання вагонів самими вантажовідправникам.

"Є проблема і з вагонами, і з локомотивною тягою, але немає стратегічного рішення. Ось це найбільша біда. Держава нічого не будує. А бізнес не може цього робити, тому що окупність вагона становить 15 років", - зазначив Микола Горбачьов.

Про недостатні інвестиції в дефіцитну локомотивну тягу також говорить директор з розвитку бізнесу групи UkrLandFarming Олександр Руденко.

"По зернових вантажів, на жаль, проблема залишається досить гострою. Так, наприклад, два тижні тому на Одеському напрямку були певні складнощі, пов'язані з дефіцитом рухомого складу, а саме локомотивів для виконання, в тому числі, маневрових робіт з порожніми і завантаженими вагонами. Ці проблеми не виникли за один-два-три роки, це низка проблем, які накопичувалися десятками років. Брак фінансування на закупівлю і оновлення рухомого складу може призвести до повторення ситуації, яку відчули на собі власники зернових вантажів наприкінці 2016 року. Тоді вагони простоювали у елеваторів по три доби, їх просто не подавали на елеватор під навантаження, а на ділянках де повинні працювати по 5 локомотивів працював один", - уточнює Олександр Руденко.

За словами Миколи Горбачьова, виходом із ситуації могло б стати створення сприятливих умов для інвестування приватного капіталу.

"Бізнес готовий виступити інвестором будівництва, щоб забезпечити свої потреби в перевезеннях вантажів, але для цього не створені умови. Потрібна інвестиційна привабливість по вагонах, яка формується за рахунок різниці тарифів за використання вагонів загального і приватного парків. Якщо бізнесу зроблять цю різницю в 30%, то він побудує вагони", - говорить президент УЗА.

На думку транспортного експерта Андрія Ісаєва, причинами падіння оборотності вагонів і швидкості руху поїздів є нестача локомотивної тяги і невисока пропускна здатність інфраструктури, особливо на завантажених припортових ділянках. Тому "Укрзалізниці" слід переглянути пріоритети в інвестиційній політиці і спрямувати кошти на закупівлю локомотивів.

"Звичайно, можна накупити (або побудувати) вагонів, які будуть відстоюватися біля паркану або на під'їздах до портів в очікуванні вивантаження. Але більше вантажів по залізниці від цього їздити не стане. В першу чергу варто сконцентруватися на підвищенні ефективності роботи вагонів (оборотність, зниження простоїв та ін.) за рахунок усунення реальних проблем в організації руху і забезпечення локомотивною тягою", - вважає Андрій Ісаєв.

За його словами, недавні обмеження руху на Одеській залізниці через брак електровозів – тому пряме підтвердження.

Нагадаємо, наприкінці 2016 року член правління "Укрзалізниці", відповідальний за виробничий блок питань, Іренеуш Василевський повідомив, що для перевезень не вистачає близько 100 локомотивів. "Особливо гостро стоїть питання з тепловозами", - сказав Василевський. У 2017 році дефіцит локомотивів може подвоїтися.